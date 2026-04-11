¿Fin definitivo? Esta es la conclusión a la que llegaron Coke y Matilde en Reunión de Superados

11 abr. 2026 - 10:21 hrs.

Una de las parejas más reconocibles de Reunión de Superados es la que componen Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz), quienes comenzaron la historia con problemas maritales. Tras un largo tiempo de idas y vueltas, finalmente decidieron qué sucederá entre los dos.

Los padres de Ponchi tuvieron un último reencuentro del que sacaron una lección. Mientras él quería volver con su esposa, Matilde se dio cuenta que tuvo el cierre que necesitaba para dar vuelta la página.

La abogada ya no siente lo mismo por su esposo y Juan de Dios (Jorge Arecheta) la conquista cada día más, así que tuvo la difícil misión de contarle la verdad a Coke. Él comprendió sus razones y aceptó que lo suyo no iba más.

El Jardín de Olivia / Mega

Sin embargo, el corredor de propiedades no se quedó solo. Josefa (Luz Valdivieso) le confesó que está enamorada y decidieron darse una oportunidad. Por su parte, Juan de Dios le hizo un especial regalo a Matilde para demostrar que va en serio.

Entusiasmados, tanto Coke como Matilde presentarán a sus nuevas parejas en la próxima reunión de apoderados del Thomas Campbell School.

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