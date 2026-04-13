Con un símbolo patrio incluido: Así es la espectacular corona del Miss Universo Chile

13 abr. 2026 - 12:50 hrs.

Durante junio, Mega transmitirá en exclusiva el concurso Miss Universo Chile, que define a la candidata que representará a nuestro país en el certamen de belleza más importante del planeta.

Cerca de 30 candidatas darán lo mejor de sí en distintas pruebas de modelaje y en diferentes categorías para encontrar a la mujer más guapa del país.

Así es la corona del Miss Universo Chile

Uno de los objetos que marca el reinado de la representante nacional en este certamen es la corona, la cual en su nueva versión está presente desde 2024, siendo la primera en portarla Emilia Dides.

Entre las particularidades de esta corona es que tiene la estrella de Miss Universo y unos copihues invertidos, en color rosa, que emulan a una mujer alzando los brazos.

El diseño fue creación del colombiano José Saltaren, de la marca Saltrez, y la confección la hizo God Diamonds en Tailandia.

La corona es la misma año tras año, pero la soberana que la entrega al terminar su periodo recibe una réplica idéntica como recuerdo. ¿Quién se la llevará este año?

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