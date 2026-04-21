Aguas de Oro - Capítulo 133: Karla rechaza irse con Carlos
En el capítulo 133 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) no logra sacarse de la cabeza la idea de que su padre sigue con vida y que fingió su muerte para evadir a la justicia.
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) se reúne con Carlos (Álvaro Rudolphy) para dejarle en claro que no está dispuesta a escapar con él a otro país.
Con lágrimas en los ojos, la actual alcaldesa le pide al hombre que ama que se entregue a la justicia, asegurando que es la única forma de que puedan seguir en contacto.
Miguel descubre que Carlos sigue vivo
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) nota que Karla salió del hotel llorando, lo que despierta sus sospechas de que Carlos podría estar en el lugar.
Tras recorrer el inmueble con cautela, el periodista descubre una sala oculta que lo deja completamente atónito.Ve el capítulo en
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