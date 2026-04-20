Miguel buscará a Carlos en el hotel en el capítulo 133 de Aguas de Oro

20 abr. 2026 - 22:33 hrs.

En el avance del capítulo 133 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) quedó profundamente confundida tras ver a Carlos (Álvaro Rudolphy) a lo lejos.

A raíz de esto, la joven le confesará a Miguel (Nicolás Oyarzún) que cree que su padre fingió su propia muerte.

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Por otro lado, Remigio (Claudio Arredondo) se enterará de que Aurora (Claudia Pérez) ya conoce el secreto de Carlos.

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Miguel buscará a Carlos en el hotel

Además, Miguel no se quedará de brazos cruzados y comenzará a buscar a Carlos, convencido de que sigue con vida.

El joven llegará hasta el hotel de Mariana (Paola Volpato), quedando cada vez más cerca del refugio del exalcalde.