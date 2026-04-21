Miguel le revelará a Laura y Paz que Carlos está vivo en el capítulo 134 de Aguas de Oro

21 abr. 2026 - 22:51 hrs.

En el avance del capítulo 134 de Aguas de Oro, Franklin (Francisco Ossa) se enterará de que Carlos (Álvaro Rudolphy) está con vida.

Ante este escenario, el doctor comenzará a preocuparse por las consecuencias legales, pensando que toda la familia del exalcalde podría enfrentar la justicia si se concreta el cobro del seguro y la herencia tras su falsa muerte.

Por otro lado, Carlos llamará por primera vez "papá" a Igor (Osvaldo Silva), justo antes de concretar su salida del país.

Aguas de Oro / Mega

Miguel le revelará a Laura y Paz que Carlos está vivo

Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) no se quedará de brazos cruzados tras su impactante descubrimiento.

El periodista se reunirá con Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) para revelarles que Carlos sigue con vida.