Miguel le revelará a Laura y Paz que Carlos está vivo en el capítulo 134 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 134 de Aguas de Oro, Franklin (Francisco Ossa) se enterará de que Carlos (Álvaro Rudolphy) está con vida.
Ante este escenario, el doctor comenzará a preocuparse por las consecuencias legales, pensando que toda la familia del exalcalde podría enfrentar la justicia si se concreta el cobro del seguro y la herencia tras su falsa muerte.
Por otro lado, Carlos llamará por primera vez "papá" a Igor (Osvaldo Silva), justo antes de concretar su salida del país.
Miguel le revelará a Laura y Paz que Carlos está vivo
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) no se quedará de brazos cruzados tras su impactante descubrimiento.
El periodista se reunirá con Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) para revelarles que Carlos sigue con vida.Ve el capítulo en