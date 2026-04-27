Carlos pondrá en riesgo su plan de huida en el capítulo 137 de Aguas de Oro

27 abr. 2026 - 22:32 hrs. | Act. 28 abr. 2026 - 09:55 hrs.

En el avance del capítulo 137 de Aguas de Oro, Aurora (Claudia Pérez) le revelará a Karla (Carolina Arregui) que Remigio (Claudio Arredondo) se fue del hogar.

La noticia también llegará a oídos de Enriqueta (Jacqueline Boudon), quien no ocultará su felicidad ante la situación.

Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) sorprenderá a Miguel (Nicolás Oyarzún) con una impactante y romántica propuesta.

Aguas de Oro / Mega

Carlos pondrá en riesgo su plan de huida

Además, el abogado de Carlos (Álvaro Rudolphy) tendrá todo preparado para concretar la salida de su cliente a Europa.

Sin embargo, al momento de ir a buscarlo, el profesional descubrirá que el exalcalde no se encuentra en su oficina, poniendo en serio riesgo su plan de fuga.