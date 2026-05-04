Reconocido actor de Como la Vida Misma se une al elenco de Aguas de Oro: Conoce de quién se trata

04 may. 2026 - 22:40 hrs.

Este lunes se emitió una nueva entrega de Aguas de Oro, en la que se concretó el debut de un destacado actor nacional en el elenco.

Se trata de Andrés Velasco, de 51 años, quien cuenta con una amplia trayectoria en el Área Dramática de Mega.

Luego de su debut en Pobre Gallo (2016), Velasco ha participado en diversas teleseries del canal, entre las que destacan Demente (2021) y Como la Vida Misma (2023).

Como la Vida Misma / Mega

El nuevo actor de Aguas de Oro

En la actual teleserie vespertina, Andrés Velasco será el encargado de dar vida a Mauricio, un abogado.

Tal como se aprecia en el adelanto del capítulo de este martes, este nuevo personaje tendrá su primera aparición en una escena junto a Franklin (Francisco Ossa), a quien le asegurará que se encargará de sacar a Mariana (Paola Volpato) y a su familia lo antes posible de la comisaría.

Aguas de Oro / Mega

No te pierdas los próximos capítulos de Aguas de Oro, de lunes a jueves desde las 21:50 horas.

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