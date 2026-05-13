Salto temporal marca recta final de Aguas de Oro: Estos son los grandes cambios que ocurrirán en la teleserie

13 may. 2026 - 08:30 hrs.

En el avance del capítulo 146 de Aguas de Oro fuimos testigos de un salto temporal que traerá consigo importantes cambios en la vida de los personajes.

A continuación, te contamos sobre estos giros que transformarán la trama de la teleserie de Mega.

Los cambios con el salto temporal en Aguas de Oro

Durante estos cinco años, Mariana (Paola Volpato) pasará de ser una de las más acomodadas de El Álamo y se transformará en una trabajadora más de la agencia de Karla (Carolina Arregui).

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Aurora (Claudia Pérez), en tanto, será la nueva alcaldesa de la comuna y Remigio (Claudio Arredondo) será su mano derecha, tal como lo fue años antes.

De hecho, la madre de Bruno (Andrew Bargsted) le solicitará a su esposo que apague las cámaras para tener un momento de pasión en la oficina.

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Además, Lautaro (Francisco Puelles) estará viviendo junto a Paz (Magdalena Müller), quien estará con una pequeña pancita de embarazo.

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Finalmente, Carlos cumplirá su condena y saldrá de la cárcel, siendo lo primero que haga pedirle matrimonio a Karla.