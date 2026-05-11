Sigue evacuación del "crucero del terror": Bajo estas condiciones se puede contagiar hantavirus entre personas

11 may. 2026 - 10:40 hrs.

Está en España el denominado "crucero del terror", navío en el que se confirmaron casos de contagio por hantavirus en algunos de sus pasajeros.

Para saber más sobre esta situación, en Mucho Gusto tomamos contacto con Mercedes Martín, periodista de Radio Canaria, quien explicó que en la actualidad sigue la evacuación y quedan 54 personas a bordo del crucero esperando ser repatriadas a sus respectivos países.

"Ha habido una pasajera francesa que dio positiva en ese PCR que se le practicó, empezó a tener síntomas evidentes de malestar, de fiebre, en ese vuelo de repatriación a Francia, y luego también hay dos casos sospechosos estadounidenses de los que regresaron ayer", confirmó la corresponsal.

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La advertencia sobre el hantavirus

Asimismo, el periodista Daniel Silva explicó que en la actualidad hay 8 casos confirmados y tres fallecidos, cifras que eventualmente podrían subir, ya que cada servicio de salud de los países de las personas involucradas debe confirmar sus contagios y procurar que el virus no se transmita.

"Lo que se sabe es que el paciente cero con su pareja, los neerlandeses, habrían compartido con gran parte de los que se infectaron en una mesa, o sea, habrían comido juntos; el resto de los contagios va a haber que examinarlos", explicó Silva.

Esto llama la atención, ya que en Argentina, el brote más conocido ocurrió en 2018 y dejó a 34 infectados y 11 muertos. Este surgió debido a una persona que estaba infectada y compartió con el resto en una mesa, lo que dejaría en evidencia que el virus necesita una alta exposición para el contagio.

De igual forma, Mercedes Martín confirmó que lo que se comenta en España es que, mientras no haya síntomas, es imposible que el virus se contagie, a diferencia del Covid-19, donde las personas asintomáticas sí podían transmitir la enfermedad.

Estos dichos fueron confirmados por Daniel Silva, quien explicó que cuando estás con síntomas muy fuertes del hanta, es decir, fiebre, dolores corporales, tos; se puede contagiar en un período muy breve de 24 a 48 horas, a través de contactos estrechos como besos, dormir juntos, relaciones sexuales y espacios cerrados sin ventilación.

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