El tierno y emotivo saludo de Neme a su madre en su cumpleaños: "La responsable de que esté aquí"

11 may. 2026 - 09:42 hrs.

Este lunes 11 de mayo es un día muy especial para José Antonio Neme, ya que su madre, Verónica Abud, está de cumpleaños.

Por lo mismo, el querido animador de Mucho Gusto se tomó un breve espacio al inicio del programa para enviar un tierno y cariñoso saludo cumpleañero a su progenitora.

Neme saluda a su mamá en su cumpleaños

Cabe destacar que José Antonio ha recalcado que durante los últimos años ha mejorado la relación con su madre e incluso esto lo ha llevado a aceptar la personalidad que él tiene, la que es heredada de ella.

Mucho Gusto / MEGA

"Quiero mandarle un saludo a mi madre, no solamente porque es el Día de la Madre, sino porque también está de cumpleaños. Mamá, te amo, felicidades. Hoy es 11 de mayo y nació la mujer que es responsable de que yo esté aquí hinchándole las pelotas", dijo entre risas José Antonio.

Asimismo, Karen Doggenweiler se sumó al saludo para la madre de su eterno y fiel compañero de conducción.

"Verito querida, un beso grande, hartos cariños, que sea una linda celebración doble", afirmó Karen con una sonrisa en el rostro.

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