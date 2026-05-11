Lavín visita a su hijo en Capitán Yáber y responde a posible investigación contra él: "La verdad no hay nada"

11 may. 2026 - 13:15 hrs.

La mañana de este lunes, Joaquín Lavín Infante llegó hasta el recinto penitenciario Capitán Yáber para intentar visitar a su hijo Joaquín Lavín León mientras cumple prisión preventiva.

El periodista Karim Butte de Mucho Gusto se trasladó hasta las dependencias del penal cuando, cerca de las 11:30 de la mañana, tanto la esposa del exdiputado, Cathy Barriga, como su padre y su madre, María Estela León, se retiraron tras "visitar" a Lavín Jr.

Y es que antes de efectivamente poder verlo, la familia debe pasar por un proceso de enrolamiento para recién el miércoles visitar a Lavín León.

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Joaquín Lavín habla con la prensa tras detención de su hijo

En conversación con la prensa presente en el lugar, el excandidato presidencial comentó que "todas mis energías están enfocadas en Joaquín, en decirle que lo apoyo y en fortalecerlo, y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada".

Cabe destacar que algunas líneas de investigación apuntan contra Lavín Infante; por lo mismo, se le consultó al empresario sobre esta situación, pero volvió a declarar que "no me quiero enfocar en eso en este momento, solo apoyar a Joaquín; si quieren involucrarme en algo, llegará el momento".

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