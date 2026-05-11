Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Lavín visita a su hijo en Capitán Yáber y responde a posible investigación contra él: "La verdad no hay nada"

  • Por Matías Rivera

La mañana de este lunes, Joaquín Lavín Infante llegó hasta el recinto penitenciario Capitán Yáber para intentar visitar a su hijo Joaquín Lavín León mientras cumple prisión preventiva

El periodista Karim Butte de Mucho Gusto se trasladó hasta las dependencias del penal cuando, cerca de las 11:30 de la mañana, tanto la esposa del exdiputado, Cathy Barriga, como su padre y su madre, María Estela León, se retiraron tras "visitar" a Lavín Jr. 

Lo más visto de Mucho Gusto

Y es que antes de efectivamente poder verlo, la familia debe pasar por un proceso de enrolamiento para recién el miércoles visitar a Lavín León. 

Joaquín Lavín
Mucho Gusto / MEGA

Joaquín Lavín habla con la prensa tras detención de su hijo 

En conversación con la prensa presente en el lugar, el excandidato presidencial comentó que "todas mis energías están enfocadas en Joaquín, en decirle que lo apoyo y en fortalecerlo, y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada".

Ir a la siguiente nota

Cabe destacar que algunas líneas de investigación apuntan contra Lavín Infante; por lo mismo, se le consultó al empresario sobre esta situación, pero volvió a declarar que "no me quiero enfocar en eso en este momento, solo apoyar a Joaquín; si quieren involucrarme en algo, llegará el momento".

Todo sobre Mucho gusto

Leer más de

Minuto a minuto