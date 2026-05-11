Vecinos se oponen a polémica ampliación de penal Santiago 1: Temen por más inseguridad y delincuencia

11 may. 2026 - 12:20 hrs.

La ampliación de los recintos penitenciarios ya existentes es una de las soluciones rápidas al crecimiento de la población penal. Sin embargo, esto puede afectar a los vecinos que vivan cerca de la cárcel.

Precisamente, esto es lo que ocurre en el barrio Yarur, cercano al penal Santiago 1, una de las cárceles más conocidas del país que cuenta con una gran cantidad de sobrepoblación y, por lo mismo, se planea una ampliación de esta.

Esta situación molesta a los vecinos, ya que para ellos no se trata de una simple ampliación, sino de la construcción de una nueva cárcel más cerca de sus casas.

Mucho Gusto / MEGA

La polémica ampliación de Santiago 1

Uno de los principales opositores a esta medida es el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien está de acuerdo con los vecinos, ya que la ampliación se realizará en la calle que está a 200 metros de la población Yarur, lo que no implica una extensión como tal, sino la construcción de un nuevo recinto penitenciario.

Patricia González, vecina del barrio Yarur, explicó que ya tienen muchos problemas de inseguridad, pero con esta ampliación sería aún peor.

Además de la delincuencia, los inhibidores de señal afectan el uso de celulares e Internet de los vecinos, pero no así tanto a los presos al interior de Santiago 1.

De todas formas, las autoridades de Gobierno defienden esta ampliación, asegurando que se trata de una solución rápida al enorme crecimiento de la población penal.

Todo sobre Mucho gusto