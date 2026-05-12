El martirio de Amparo Noguera: Así fue la millonaria estafa y "secuestro psicológico" que sufrió la actriz

12 may. 2026 - 10:40 hrs.

La actriz Amparo Noguera sufrió hace algunos meses lo que se denominó como un "secuestro psicológico" en el que fue víctima de una millonaria estafa por parte de una peligrosa banda que logró engañarla.

Los miembros de esta banda delictual se hicieron pasar por ejecutivos del banco de la actriz, así como también de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), logrando que la intérprete nacional realizara movimientos bancarios por cerca de $600 millones.

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La periodista Daniela Valdés de Mucho Gusto comentó que el gancho para mantener a la actriz atada a esta estafa era hablar con ella durante más de una semana y por ocho horas al día, además de mencionar que se trataba de una investigación privada que no se la podía comentar ni a sus familiares, ya que los supuestos estafadores sabían los datos bancarios privados de Amparo.



Así fue "secuestrada" Amparo Noguera por banda delictual

En los registros exclusivos que logró obtener Mega, se pueden ver cámaras del Banco de Chile donde se ve a la actriz realizando importantes giros monetarios, nerviosa y mirando siempre su teléfono ante alguna indicación de estos supuestos funcionarios de la PDI.

Asimismo, se revelaron algunos chats en los que un tal Andrés Rivas, supuesto detective de la PDI, menciona a Amparo que no cuente nada a nadie, ya que hay funcionarios en investigación, a lo que la actriz respondía que sí y solicitaba un préstamo para seguir pasando más dinero a los estafadores.

Mucho Gusto / MEGA

De igual forma, el 3 de octubre del 2025, se reveló que Amparo tuvo una nerviosa conversación con los falsos detectives donde manifiesta en reiteradas ocasiones que una fanática le está pidiendo una foto mientras estaba en una sucursal bancaria, lo que causa molestia en los delincuentes, ya que se supone que no debe interactuar con nadie.

Cabe destacar que el caso de Amparo Noguera fue solo uno de una veintena en la que tuvo participación esta banda delictual.

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