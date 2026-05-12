¿Te sorprendió el amanecer en Santiago? La razón por la que el día comenzó nublado en la capital

12 may. 2026 - 09:05 hrs.

Este martes Santiago amaneció con mucho frío y una densa niebla que sorprendió a los habitantes de la capital, quienes esperaban una mañana despejada.

Por lo mismo, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó lo que pasó esta mañana en la capital y por qué recibimos esta niebla.

La densa niebla que sorprendió a Santiago

"Esta invasión de nubosidad baja, de humedad, de frescura, desde la costa nos vino a visitar en general a la zona central", partió diciendo, y agregó que esto afecta también a ciudades como San Fernando, Talca, Linares, Santa Cruz y más.

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Sepúlveda comentó que para el sector oriente de la capital se trata de una bruma y no está cubierto; esto afecta a Las Condes, Peñalolén y Puente Alto, pero sí está nublado hacia Providencia y el sector poniente.

Asimismo, comentó que esta nubosidad se irá rompiendo de la misma forma en la que entró: "Ingresó desde el litoral, pasó primero por Maipú, después Estación Central, llegó a Ñuñoa; ahora se va a ir desplegando al revés, a Providencia, Ñuñoa, más tardecito Maipú y a última hora, Melipilla".

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