Revelan audio clave de millonaria estafa a Amparo Noguera: Líder de la banda se hizo pasar por la actriz

26 en. 2026 - 11:15 hrs.

Durante la mañana de este lunes, en Mucho Gusto revisamos un audio difundido del modus operandi de la banda que estafó en $500 millones a la actriz Amparo Noguera. En el registro, la líder de la organización se hizo pasar por la actriz para concretar una compra mientras intentaba acceder a sus tarjetas bancarias.

En la grabación se escucha a Jenny Ramos, delincuente conocido como "La Jenny", quien contactó a una ejecutiva bancaria, suplantando directamente a la intérprete.

Audio clave en estafa a Amparo Noguera

La llamada tenía como objetivo desbloquear tarjetas que habían sido restringidas tras activarse las alertas de seguridad de la institución bancaria.

Mega

En el registro se oye a Ramos explicar que no pudo concretar una compra en una tienda del Costanera Center, imitando un timbre de voz que dista del de Noguera. En ese contexto, pregunta: "¿Qué tengo que hacer?".

"¿Tiene usted clave de cajero?", señala la ejecutiva, a lo que la mujer responde afirmativamente antes de seguir las instrucciones para digitar datos personales en el teléfono y así seguir con el fraude.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

