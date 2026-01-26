Joyas, autos y lujosa casa: Investigación revela en qué gastaron $500 millones defraudados a Amparo Noguera

26 en. 2026 - 10:45 hrs.

El matinal Mucho Gusto tuvo acceso a la carpeta de la investigación por la millonaria estafa de la que fue víctima la reconocida actriz Amparo Noguera. El documento desglosa cada detalle de cómo se engañó a la artista nacional y qué se hizo con el cuantioso botín.

La banda era liderada por Jenny Ramos, una mujer que ostentaba sus lujos en redes sociales, quien hoy se encuentra en prisión preventiva junto al resto de los imputados por defraudar en $500 millones a la intérprete.

Utilizaron dinero estafado de Amparo Noguera para constuir casa

Luego de hacerle creer a Amparo Noguera que estaba siendo seguida por una peligrosa organización criminal internacional, "La Jenny" se hizo cargo de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Así es como comenzó a utilizar el dinero para comprar joyas, artículos electrónicos y ropa.

Según el documento del Ministerio Público, la delincuente estaba utilizando parte del dinero del engaño para terminar de construir una casa de lujo en el sector de Longotoma, en La Ligua.

Aunque la líder de la banda no solo invirtió en propiedades el dinero estafado a la actriz, sino que además en vehículos. De acuerdo a la carpeta investigativa, uno de sus socios adquirió un Jeep, el cual utilizaba ella junto a un auto Lexus.

Justamente, el modus operandi de "La Jenny" era tener testaferros para comprar bienes y posteriormente reclamarlos, así lo hizo con propiedades, vehículos y también accesorios de lujo como, por ejemplo, joyas marca Gucci.

En el caso de Amparo Noguera, la mujer tuvo la osadía de incluso contactar a ejecutivos bancarios, suplantando directamente a la intérprete, para desbloquear las tarjetas de créditos y realizar cuantiosas compras. Fue justamente uno de estos contactos que levantó las alarmas en la institución bancaria.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

