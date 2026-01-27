"Me hizo ruido el RUT y la voz": Habla ejecutiva bancaria que atendió a líder de la estafa a Amparo Noguera

27 en. 2026 - 11:00 hrs.

Nuevos antecedentes surgen en torno a la millonaria estafa de la cual fue víctima Amparo Noguera. De forma exclusiva, Meganoticias habló con la funcionaria del banco que conversó con Jenny Ramos, conocida como “La Jenny”, líder de la banda que engañó a la actriz nacional.

Recordemos que la intérprete sufrió un desfalco de más de $500 millones a manos de una organización que operaba desde la cárcel de La Serena, y donde una influencer, que estaba en libertad, era la cabecilla y quien se hacía pasar por la reconocida artista.

Llamada clave en estafa a Amparo Noguera

En conversación con Meganoticias, la ejecutiva del banco que recibió el llamado de "La Jenny", indicó que el procedimiento se hizo de forma correcta, con los protocolos que están establecidos una vez las tarjetas de crédito son bloqueadas.

La mujer, quien un mes después de la llamada fue desvinculada de la empresa, indicó que no asoció nada que la alertara, puesto que "ella me dio el nombre completo y después yo le pedí su RUT y su clave… tenía los datos, por lo tanto, no me llamó la atención nada hasta ese momento".

"Pero la persona llamó de un teléfono que no estaba registrado en el banco y nosotros para poder hacer cualquier tipo de procedimiento, el cliente tiene que llamar desde el teléfono registrado en el banco", agregó.

"Ahí me hizo ruido de que me había dado un RUT de 9 millones, la voz claramente era de alguien más joven", cerró.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

