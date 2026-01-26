Dos pisos y terraza: Así es la casa de lujo que "La Jenny" estaba construyendo tras estafar a Amparo Noguera

26 en. 2026 - 12:00 hrs.

En el sector de Longotoma, en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso, se encuentra emplazada la casa que estaba siendo construida por la banda que estafó por alrededor de $500 millones a la actriz Amparo Noguera.

El periodista de Mucho Gusto, Danilo Villegas, llegó hasta el lugar para mostrar el lujoso inmueble que quedó a medio edificar luego de la detención de la líder de la organización criminal, Jenny Ramos.

La casa que estaba construyendo "La Jenny"

Según la investigación del Ministerio Público, parte del dinero defraudado a la intérprete se utilizó para que la antisocial continuara con la construcción de una ostentosa residencia de veraneo.

La vivienda, que quedó en etapa de construcción, posee dos pisos, con algunas terminaciones en su interior, y con cimientos para una enorme terraza con una privilegiada vista desde la cúspide de un cerro.

Cabe destacar que a la casa solo le bastaba la instalación de ventanas termopaneles. Ramos habría contactado a un maestro, quien le dio un presupuestó por el trabajo de $14 millones, recibiendo un adelanto de $11 millones. Sin embargo, el trabajo quedó a medio terminar luego que acusara el no pago de la cifra acordada.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

