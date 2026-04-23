Jaime Leyton advierte por llegada del "Súper Niño": Proyecta más lluvias, calor y riesgo de inundaciones

23 abr. 2026 - 09:12 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, proyectó cambios en las condiciones climáticas para los próximos meses tras la llegada del fenómeno "Súper Niño".

Durante su participación en Mucho Gusto, el especialista advirtió que se presentaría un aumento considerable de la temperatura superficial del océano, señalando que esto se traduciría en mayores precipitaciones para el invierno y la primavera.

Así impactaría el "Súper Niño" en Chile

Según explicó Leyton, este fenómeno climático tiene dos condiciones evidentes. En el ámbito oceánico, se presenta un calentamiento de las aguas que a su vez provoca que en la zona ecuatorial los vientos cambien de este a oeste. "Es decir, desde el continente asiático hacia Sudamérica, por lo tanto, arrastra aguas más cálidas y, cuando entra en esa interacción, se produce una mayor cantidad de precipitaciones".

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En esa línea, indicó que se proyecta un aumento prolongado de las temperaturas, puesto que en el mes de junio ya se esperan 1,5 °C más, que ya hacen definir a este fenómeno como "un Niño moderado a fuerte".

Mientras que en el mes de septiembre, en pleno inicio de primavera, se espera que se superen los 2 °C, lo que ya nos deja un "Súper Niño".

Leyton precisó que, además del aumento de la probabilidad de precipitaciones, la isoterma 0 es más alta, por lo que se proyecta "actividad de crecida de los canales, ríos, esteros y remociones en masa, además inundaciones".

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