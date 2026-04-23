¿Planes al aire libre? Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para el fin de semana en Santiago

23 abr. 2026 - 10:17 hrs.

Con los días hábiles llegando a su fin, el tiempo será un factor a considerar para este fin de semana en Santiago. Por lo mismo, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico, donde habló si existe o no probabilidad de lluvias.

Y es que las recientes precipitaciones y la eventual llegada del "Súper Niño", mantienen en alerta a los santiaguinos.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago?

De acuerdo a lo explicado por Leyton en Mucho Gusto, este jueves los termómetros aumentarán a los 24 °C, dejando una tarde cálida en el centro de la capital.

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El viernes, en tanto, las extremas oscilarán entre los 7 °C y 23 °C, con "escasas nubes sobre los cielos de Santiago, nubes altas y compuestas solamente por cristales de hielo, lo que se llama cirros".

El especialista adelantó que el día sábado aumenta la máxima a 24°C, la cual se mantiene para el día domingo, asegurando que "está apto el panorama para cualquier tipo de actividades al aire libre, incluidos el deporte, porque todavía la calidad del aire está buena". Recordemos que el domingo se corre la Maratón de Santiago.

Por último, descartó el eventual retorno de precipitaciones, incluso desechó la posibilidad de un evento importante hasta fin de mes.

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