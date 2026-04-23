En buenas condiciones y en contacto con captores: Revelan datos clave de secuestro de empresario en San Miguel

23 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Durante la mañana de este jueves, en Mucho Gusto se dieron a conocer nuevos antecedentes del secuestro del empresario del rubro ferretero Jorge Vera, de 84 años, quien fue interceptado la tarde del martes cuando llegaba a su domicilio en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Una de las grandes preocupaciones de la familia está en torno a su salud, puesto que Vera es insulinodependiente y debe recibir sus dosis médicas cada 6 horas.

Empresario secuestrado estaría en buenas condiciones

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, señaló la noche del miércoles que la Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de la investigación, por lo que no podía entregar mayores detalles. Eso sí, aseguró que "la última información que tuvimos es que (Vera) estaba en buenas condiciones".

Mega

Con las declaraciones de la autoridad regional, se infiere que los detectives mantendrían comunicaciones con los captores y que, además, habría pruebas de vida.

En esa misma línea, se desprende que Vera estaría recibiendo su medicamento o, por lo menos, su condición médica estaría controlada.

Todo sobre Mucho gusto