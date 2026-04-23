Camioneta impacta local y atropella a persona en Meiggs: Conductora aseguró que era perseguida por motocicleta

23 abr. 2026 - 13:35 hrs.

Una camioneta protagonizó un grave accidente de tránsito, luego de impactar contra un local comercial y atropellar a una persona en Barrio Meiggs, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El incidente ocurrió este jueves a las 09:30 horas, cuando una conductora habría perdido el control del vehículo en la intersección de calle San Pablo con Maipú, derribando una señalética y alcanzando a atropellar a una persona.

Grave accidente en Barrio Meiggs

La camioneta detuvo su marcha recién cuando impactó contra la cortina metálica de un local comercial, que a esa hora se encontraba cerrado.

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De momento se desconocen las circunstancias exactas del accidente, sin embargo, la conductora contó fuera de cámara a Mucho Gusto que una motocicleta la habría seguido y cortado los dos neumáticos delanteros para sustraerle el vehículo.

Según Carabineros, la implicada habría quedado en estado de shock tras el accidente y sería trasladada a la Tercera Comisaría de Santiago para tomar su declaración. En tanto, la persona impactada por el vehículo estaba en buenas condiciones.

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