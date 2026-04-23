Secuestro de empresario en San Miguel: Investigación apunta a eventual vínculo con préstamos informales

23 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Un verdadero enigma conmociona a la comuna de San Miguel y a todo Chile, luego del secuestro de un empresario de 84 años, de nombre Jorge Vera, el pasado martes.

En un registro de cámaras de seguridad, se observa que la camioneta de la víctima avanza por calle Ricardo Morales cuando es interceptada por tres vehículos: uno rojo, otro negro y uno gris. El primero frena adelante, otro atrás y uno por el costado izquierdo; de este último descienden dos sujetos con mucha calma, forzando la puerta y bajando a la víctima para subirla al asiento trasero de uno de los autos.

La arista que investiga la PDI en secuestro de empresario

Jorge Vera es un empresario dedicado al rubro ferretero, con locales comerciales en la comuna de San Miguel y Pedro Aguirre Cerda. Además, está vinculado con la hípica, puesto que sería dueño de al menos siete ejemplares.

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De acuerdo a los antecedentes expuestos por La Tercera y analizados en Mucho Gusto, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) mantendrían comunicación con los captores.

Además, según fuentes de la investigación, una de las aristas señala que Vera oficiaría como prestamista informal. Por ese motivo, se sospecha que el secuestro respondería a un hecho vinculado en ese sentido.

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