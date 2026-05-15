Raúl tratará de evitar que Clemente cometa sus mismos errores en el capítulo 296 de El Jardín de Olivia

15 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 296 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pedirá ayuda y consejo a la única persona que es capaz de comprender su desesperación: Raúl (César Caillet).

"Créame que si yo tuviera a alguien más a quien recurrir, no lo estaría metiendo usted en este problema", le dirá al padre de Diana (Nicole Espinoza).

Las palabras de Raúl

Al darse cuenta de que Walker está a punto de seguir la misma senda que lo metió en tantos líos, intentará hacerlo recapacitar porque "con una pistola en las manos las cosas son distintas, Clemente".

El Jardín de Olivia / Mega

"La rabia te puede hacer cruzar un límite del cual no hay vuelta atrás. Yo te entiendo, yo sé que en este minuto se ve todo negro, que no se ve ninguna salida, pero vamos a encontrar una salida. No quiero que estés haciendo ninguna lesera de la que te vayas a arrepentir por el resto de tu vida", le recomendará.

Pero el secuestro de Oli nublará la razón del director ejecutivo y se hará con un arma para rescatar a la niña por cualquier medio posible.