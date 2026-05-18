Volvió a ver a su papá tras 20 años: Así fue el reencuentro de Karina con Christian Mendoza en EJDO

18 may. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) notó que un auto la seguía sospechosamente y tuvo miedo de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) volviera a atacar. Sin embargo, quien se bajó del vehículo era alguien inesperado.

Su padre vino a verla tras 20 años sin dar señales de vida y aunque la pintora accedió a tener una conversación, no estaba tan dispuesta a perdonar.

Gloria tiene la respuesta

Christian Mendoza (Juan José Gurruchaga) tiene una galería de arte en Argentina y cuando vio una de las obras de su hija, se sintió conmovido y arrepentido por esta lejanía. Por eso es que cruzó la cordillera.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Por qué me hiciste algo así? ¿Por qué nunca me llamaste? ¿Por qué nunca me trataste de ubicar? Mira, yo me alegro que tengas tu vida allá en Buenos Aires, que tengas tu galería, pero, la verdad, a mí esto no me hace sentido, no me hace bien, así que creo que lo mejor es que te vayas", le dijo Karina.

Él aceptó la responsabilidad de estar lejos, sin embargo, reveló que intentó acercarse y no pudo. Cuando su hija quiso saber por qué, Christian contestó: "Tu mamá tiene esa respuesta, mi amor. Pregúntale a ella".