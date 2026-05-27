Los preocupantes mensajes que recibirá Manuel por parte de Coke a medianoche en el capítulo 134 de RDS
En el avance del capítulo 134 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) estará durmiendo en la noche cuando recibirá unos inesperados mensajes.
Precisamente, el publicista estará durmiendo abrazado con su hijo cuando su celular, en el velador, comenzará a sonar en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Manuel no lo tomará en cuenta, ya que estará durmiendo profundamente.
Los extraños mensajes que recibirá Manuel
Coke (Diego Muñoz) tras recaer en el alcohol, enviará mensajes a su amigo con una preocupante alerta.Ir a la siguiente nota
"Manuel, ¿estás por ahí? La cag... hue... me saqué el pellet", dirá Coke en estos mensajes a Manuel, quien no responderá.
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