Manuel, Tere y Javiera tendrán incómodo momento en el capítulo 133 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 133 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton), Teresita (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) vivirán un incómodo momento.
Precisamente, Teresa y Javiera estarán en el emprendimiento de ropa de esta última cuando, de forma muy inesperada, aparecerá Manuel en la puerta de la sala.
El incómodo momento que tendrán Manuel, Tere y Javiera
De inmediato, Manuel se girará hacia Javiera y la saludará, pero Teresita interrumpirá este momento y se lo llevará alegando que deben estar en un lugar más privado.Ir a la siguiente nota
Será así como Tere lo moverá hasta su oficina, donde buscará y logrará obtener un mechón del pelo de Manuel para hacerle un "amarre".