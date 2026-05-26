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Manuel, Tere y Javiera tendrán incómodo momento en el capítulo 133 de Reunión de Superados

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 133 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton), Teresita (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) vivirán un incómodo momento. 

Precisamente, Teresa y Javiera estarán en el emprendimiento de ropa de esta última cuando, de forma muy inesperada, aparecerá Manuel en la puerta de la sala. 

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Manuel
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El incómodo momento que tendrán Manuel, Tere y Javiera

De inmediato, Manuel se girará hacia Javiera y la saludará, pero Teresita interrumpirá este momento y se lo llevará alegando que deben estar en un lugar más privado. 

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Será así como Tere lo moverá hasta su oficina, donde buscará y logrará obtener un mechón del pelo de Manuel para hacerle un "amarre". 

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