Manuel, Tere y Javiera tendrán incómodo momento en el capítulo 133 de Reunión de Superados

26 may. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 133 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton), Teresita (Elisa Zulueta) y Javiera (Daniela Ramírez) vivirán un incómodo momento.

Precisamente, Teresa y Javiera estarán en el emprendimiento de ropa de esta última cuando, de forma muy inesperada, aparecerá Manuel en la puerta de la sala.

Reunión de Superados / MEGA

El incómodo momento que tendrán Manuel, Tere y Javiera

De inmediato, Manuel se girará hacia Javiera y la saludará, pero Teresita interrumpirá este momento y se lo llevará alegando que deben estar en un lugar más privado.

Será así como Tere lo moverá hasta su oficina, donde buscará y logrará obtener un mechón del pelo de Manuel para hacerle un "amarre".