Reunión de Superados - Capítulo 137: El desahogo de Matilde en velorio de Coke

03 jun. 2026 - 23:11 hrs.

En el capítulo 137 de Reunión de Superados inicia el velorio de Coke (Diego Muñoz) y es Matilde (Ignacia Baeza) quien recibe a todos los que llegan a darle el pésame.

Es durante este momento, y ya cuando van a cerrar la iglesia, que Matilde se pone frente al féretro de Coke para comenzar un doloroso y triste desahogo, donde le reclama distintas situaciones de su vida familiar, así como por la crianza que tendrá que iniciar sola de Domingo (Beltrán Izquierdo) y Poncho (Amanda Milos).

Asimismo, Javiera (Daniela Ramírez) y Max (Álvaro Espinoza) tienen una breve discusión por la presencia del empresario en el velorio.

Reunión de Superados / MEGA

Javiera apoya a Max

Por otra parte, Javiera se sienta al lado de Manuel (Mario Horton) y le aclara que, si necesita hablar con alguien, más allá de las diferencias que tengan, puede contar con ella.

Al mismo tiempo, Manuel se muestra muy fuerte ante todo lo que está pasando, pero tanto Jaime como Javiera creen que es cosa de tiempo para que caiga.