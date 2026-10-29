Leandro Martínez demostró todo su talento cantando "Sirena" de Sin Bandera en Dale Play

29 oct. 2026 - 19:13 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Leandro Martínez fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el cantante interpretó "Sirena", uno de los grandes éxitos del dúo Sin Bandera.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando su talento vocal, Leandro Martínez dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo de la soñadora.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el cantante consiguió 19 aciertos, lo que permitió que el equipo amarillo sumara $95.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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