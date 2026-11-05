Coca Mendoza puso a prueba su memoria cantando "La cosa más bella" de Eros Ramazzotti en Dale Play
Este jueves, en Dale Play, Coca Mendoza fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.
En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.
Para asumir el desafío, el exfutbolista interpretó "La cosa más bella", uno de los grandes éxitos de Eros Ramazzotti.
El resultado
Con gran determinación, Coca Mendoza dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo de la soñadora.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el exfutbolista consiguió 11 aciertos, lo que permitió sumar $55.000 al pozo acumulado de la soñadora del equipo amarillo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de