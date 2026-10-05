¿Logró puntaje perfecto? José Antonio Raffo canta "Fruta y Té" de Gepe en Dale Play

05 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, José Antonio Raffo fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo durante la interpretación.

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Para asumir el reto, el actor interpretó el éxito "Fruta y Té", del reconocido cantante nacional Gepe.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, José Antonio Raffo lo dejó todo sobre el escenario, buscando conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el actor consiguió 12 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $60.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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