En búsqueda del puntaje perfecto: Otakin saca aplausos cantando "Paisaje" de Franco Simone en Dale Play

10 sept. 2026 - 19:10 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Otakin fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el influencer interpretó el éxito "Paisaje", del reconocido cantante y compositor italiano Franco Simone.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Otakin se entregó por completo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el influencer consiguió 18 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $90.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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