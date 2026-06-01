¡Llegó el momento! Jaime Davagnino hace uso de su gran voz al ritmo de "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs

01 jun. 2026 - 18:45 hrs.

En el capítulo 92 de Dale Play, Jaime Davagnino se lució con una interpretación digna de un gran locutor y voz en off, siendo una de las mejores presentaciones de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, el querido imitador cantó el éxito "Matador" de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs.

Dale Play / MEGA

Un karaoke al rojo vivo

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes, Jaime Davagnino interpretó la canción siendo acompañado por todo el público, quienes cantaron al unísono esta canción, una de las más conocidas de la banda argentina

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la cantante logró 9 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $45.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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