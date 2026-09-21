Catalina Palacios pone a prueba su memoria cantando "La chica del bikini azul" de Luis Miguel en Dale Play

21 sept. 2026 - 18:43 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Catalina Palacios fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó "La chica del bikini azul", uno de los grandes éxitos del cantante Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran actitud, Catalina Palacios lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la actriz consiguió 14 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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