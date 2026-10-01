En búsqueda de aumentar el pozo: Pipo Gormaz canta "Colgando en tus manos" de Carlos Baute en Dale Play

01 oct. 2026 - 19:18 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Pipo Gormaz fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el actor interpretó "Colgando en tus manos", uno de los grandes éxitos del cantante Carlos Baute.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran concentración, Pipo Gormaz lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el actor logró 13 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $65.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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