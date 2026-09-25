¿Deja los relatos por el canto? Claudio Palma lo deja todo cantando "Mi Primer Día Sin Ti" en Dale Play

25 sept. 2026 - 18:45 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Claudio Palma fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo durante la interpretación.

Para asumir el reto, interpretó el éxito "Mi Primer Día Sin Ti", de la reconocida banda Los Enanitos Verdes.

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¿Cómo le fue a Claudio Palma en el karaoke?

Con gran nerviosismo, Claudio Palma lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el cantante consiguió 10 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $50.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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