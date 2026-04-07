Dale Play - Capítulo 53: Un soñador sigue en juego para ganar los $3 millones de pesos

07 abr. 2026 - 19:30 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play con la participación de la soñadora Romina Villarroel, quien quiere ganar para hacerse una intervención bariátrica.



En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a Dani Urrizola y Francisco Puelles.



Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por el segundo capítulo de Claudio Véliz, de 52 años, cuyo gran objetivo es contar con un estudio de baile para realizar clases. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por las actrices María José Bello y Loreto Aravena.

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¿Seguirá adelante el soñador Claudio?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Las pruebas "¿Quién canta?", "Tírama la pista", "¿Quién no canta?", "Disko Marisko", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron fundamentales para evaluar el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores durante el capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el magnífico premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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