Dale Play Verano - Capítulo 47: Un fanático de los Power Rangers sueña con llevarse el premio millonario

27 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Araceli Villaseca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.100.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar un auto y pagar el tratamiento de su perrita.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a los actores Araceli Vitta y César Sepúlveda.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de un nuevo soñador: Paulo Lorca, de 47 años, cuyo gran objetivo es viajar a Estados Unidos para asistir a la convención de los Power Rangers. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Claudia Pérez y la presentadora Magdalena Montes.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Karaoke Recargado", "La Médium Musical" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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