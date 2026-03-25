Dale Play Verano - Capítulo 45: ¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?

25 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador David Sáez, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $415.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para lanzar su propio podcast.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al profesor de educación física Camilo Huerta y la periodista Nataly Chilet.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Araceli Villaseca, de 33 años, cuyo gran objetivo es tener un auto y costear los tratamientos para su perrita. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por el humorista Gigi Martin y la bailarina Claudia Miranda.

Dale Play Verano / Mega

¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "La Médium Musical" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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