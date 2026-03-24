Beto Espinoza realiza homenaje a Luis Dimas cantando "Caprichitos" en Dale Play Verano

24 mar. 2026 - 19:23 hrs.

Este martes se vivió una nueva entrega de Dale Play Verano, que contó con la participación especial del comediante Beto Espinoza.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes debían adivinar el nombre del artista mientras Cote Quintanilla les entregaba una serie de pistas.

Entre los concursantes invitados se encontraba la animadora Krishna Navas, quien logró acertar que el nombre del artista era Luis Dimas.

Dale Play Verano / Mega

Beto Espinoza sorprende imitando a Luis Dimas

En ese momento, Beto Espinoza apareció en el escenario para imitar al reconocido artista nacional, interpretando el éxito "Caprichitos".

Luego, Espinoza continuó su presentación cantando "Muñequita", acompañado de unos curiosos pasos que sacaron carcajadas entre los presentes.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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