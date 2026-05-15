¿Reencarnó el Divo de Juárez? Pastelito de Chile sorprende con el icónico Noa-Noa de Juan Gabriel en Dale Play

15 may. 2026 - 19:05 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Pastelito de Chile protagonizó un memorable momento que terminó con el público ovacionando.

Luego del Karaoke Recargado, donde el equipo amarillo resultó ganador, María José Quintanilla invitó al famoso payaso a escena.

Pastelito hace gala de su vozarrón

La intención de la animadora era solo una: que Pastelito interpretara una canción, haciendo gala de su enorme vozarrón.

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Tras un distendido diálogo, donde el circense bromeó con obsequiarle una rosa a Quintanilla, el DJ le dio play a la pista.

Así, Pastelito cantó el mítico Noa-Noa de Juan Gabriel, que encendió al público al punto de terminar ovacionado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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