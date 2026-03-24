Dale Play Verano - Capítulo 44: Un nuevo concursante sueña con lanzar su podcast

24 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Juan Carlos Orellana, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.490.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para mejorar los equipos de la banda que tiene junto a su hijo.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la actriz Amaya Forch y la cantante Pía María.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de un nuevo soñador: David Sáez, de 32 años, cuyo gran objetivo es lanzar su propio podcast. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la animadora Krishna Navas y el actor Gabriel Cañas.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "La médium musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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