Estuvo a punto de lograr puntaje perfecto: Beto Espinoza sacó aplausos en Karaoke Recargado de Dale Play

23 mar. 2026 - 19:20 hrs.

Este lunes, en Dale Play Verano, Beto Espinoza fue el elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más decisivas de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite sumar $5.000 por cada acierto al pozo del soñador.

Para esta presentación, Espinoza interpretó el clásico "El triste" del cantante mexicano José José.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con gran entrega sobre el escenario, Beto Espinoza buscó asegurar la mayor cantidad de respuestas correctas para su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el participante logró un increíble desempeño con un total de 18 aciertos, sumando $90.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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