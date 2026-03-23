Dale Play Verano - Capítulo 43: Soñador tiene emotivo gesto con su contrincante

23 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Juan Carlos Orellana, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.070.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para mejorar los equipos de la banda que tiene con su hijo.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a las actrices Mónica Godoy y Eliana Albasetti.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Daniela Gómez, de 41 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para irse de vacaciones a Viña del Mar. El equipo fue encabezado por su capitán Carolina Soto, acompañado por el actor Carlos Díaz y el comediante Beto Espinoza.

Dale Play Verano / Mega

En el tramo final del capítulo, Juan Carlos Orellana tuvo un emotivo gesto con Daniela Gómez que sacó aplausos entre los presentes.

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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