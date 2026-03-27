"Mi mamá sufrió": La desgarradora reacción de Diana al saber cómo murió Ángela en El Jardín de Olivia

27 mar. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 262 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) comienza a relatar lo que realmente ocurrió el día que murió la madre de Diana (Nicole Espinoza).

Precisamente, la terapeuta comenta que Bernardita (Catalina Guerra) le contó que ella mató a Ángela empujándola contra un mueble, golpeándose la cabeza y muriendo en el acto.

Clemente afirma que esto no es mentira, pero Luis Emilio (Alejandro Trejo) confundió a Bernardita para hacerla creer que eso causó la muerte de Ángela, cuando no fue así.

La triste reacción de Diana

"Mi papá despachó a Omar (César Sepúlveda) de la oficina para poder quedarse a solas con tu mamá, y cuando trató de forzarla, esta vez tu mamá se defendió. Ángela amenazó a mi papá, le dijo que si él le volvía a hacer algo, ella lo iba a denunciar", expresa Clemente.

En esa línea, el empresario aclara que Luis Emilio no se tomó bien esto y fue en ese momento cuando entró Bernardita y la empujó, creyendo que había muerto por el impacto, siendo ese su testimonio por el resto de su vida.

"Eso es lo que ella vio, y mi papá le corroboró que Ángela estaba muerta, y después le dijo que se fuera de la oficina... Esa es la verdad que ella creía, pero la realidad era totalmente distinta", afirma Clemente.

En concreto, lo que pasó fue que Ángela recuperó la consciencia y, cuando se estaba por levantar, Luis Emilio la comenzó a asfixiar con una bolsa de basura.

El Jardín de Olivia / MEGA

"Ahí fue cuando entró Omar, intentó detener a mi papá, pero mi papá no paraba hasta que ya no pudo hacer nada más", dijo Clemente, mientras Diana rompía en llanto.

"No, no, mi mamá, mi mamá sufrió, mi mamá sufrió, yo pensé... mi mamá sufrió", expresa una desconsolada Diana entre llanto y gritos.