Gabriel querrá trasladar a Luis Emilio a una cárcel de máxima seguridad en el capítulo 300 de EJDO

21 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) tendrá una estrategia para recuperar a Olivia (Violeta Silva) y frustrar la libertad de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Si nosotros logramos probar que él mandó a secuestrar a su propia nieta para chantajear a Clemente, no va a tener cómo lavarse las manos", le comentará a Diana (Nicole Espinoza), quien estará preocupada por el bienestar de Oli si las cosas salen mal.

"Eso no va a pasar, porque vamos a esperar que la liberen, y ahí le vamos a caer. Mira, hay que avisar a la cárcel que no le entreguen sus pertenencias a Luis Emilio, porque él no va a pasar un solo día en la calle. Lo vamos a mandar de vuelta a la cárcel, pero a una de máxima seguridad, donde va a pasar el resto de sus días", sostendrá.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que sucede tras bambalinas

Pero mientras Santana piensa maneras de detener a Walker, él va varios pasos más adelante y presionó a la única persona que podía ayudarlo.

Renata Montes (Susana Hidalgo) ya habrá cambiado su testimonio y solo será cuestión de días para que el empresario vuelva a caminar como un hombre libre.