Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Dale Play Verano - Capítulo 46: Dos soñadoras se enfrentan por el premio millonario

  • Por Mega

Este jueves se vivió una nueva jornada  en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Araceli Villaseca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $675.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar un auto y pagar el tratamiento de su perrita.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la actriz Jenny Cavallo y el humorista Charola Pizarro.

Lo más visto de Dale Play

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Viviana Becerra, de 47 años, cuyo gran objetivo es poner un bazar. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el periodista Gustavo Huerta y la actriz Sandra Donoso.

Dale Play Verano / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

Ir a la siguiente nota

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play

Leer más de

Más Capítulos