Dale Play Verano - Capítulo 46: Dos soñadoras se enfrentan por el premio millonario

26 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Araceli Villaseca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $675.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar un auto y pagar el tratamiento de su perrita.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la actriz Jenny Cavallo y el humorista Charola Pizarro.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Viviana Becerra, de 47 años, cuyo gran objetivo es poner un bazar. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el periodista Gustavo Huerta y la actriz Sandra Donoso.

Dale Play Verano / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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