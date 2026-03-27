Memo Bunke reaparece en televisión imitando a Marc Anthony en Dale Play Verano

27 mar. 2026 - 18:53 hrs.

Este viernes se vivió una nueva entrega de Dale Play Verano, marcada por la participación especial del humorista Memo Bunke.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes debían adivinar el nombre del artista a partir de las pistas entregadas por Cote Quintanilla.

Entre los concursantes invitados se encontraba la actriz Araceli Vitta, quien logró acertar que el artista oculto era Marc Anthony.

Dale Play Verano / Mega

Memo Bunke reaparece en televisión

Fue entonces cuando Memo Bunke irrumpió en el escenario para interpretar al reconocido cantante puertorriqueño, marcando su regreso a la televisión tras un largo tiempo fuera de pantalla.

La canción elegida fue "Vivir Mi Vida", con la que el comediante se ganó una gran ovación tras finalizar su presentación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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