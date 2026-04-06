Dale Play - Capítulo 52: ¿Una carrera universitaria o una academia de baile?

06 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play con la participación de la soñadora Fabiana Atenas, de 23 años, quien busca reunir el dinero necesario para pagar su carrera universitaria.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto al médico veterinario Sebastián Jiménez y la actriz Berta Lasala.



Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por el segundo capítulo de Claudio Véliz, de 52 años, cuyo gran objetivo es contar con un estudio de baile para realizar clases. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la presentadora Laura Prieto y el actor Héctor Morales.

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¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "¿Quién no canta?", "Tírama la pista", "¿Quién canta?", "Disko Marisko", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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