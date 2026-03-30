Dale Play Verano - Capítulo 48: Dos soñadoras luchan por los 3 millones de pesos

30 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Araceli Villaseca, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.850.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar un auto y pagar el tratamiento de su perrita.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Belén Mora y el profesor de educación física Camilo Huerta.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de una nueva soñadora: Fernanda Ortiz, de 41 años, cuyo gran objetivo es celebrar su fiesta de matrimonio. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Rossy Rossy y el humorista Memo Bunke.

Dale Play Verano / Mega

¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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